Diffidati Empoli-Sampdoria, azzurri a rischio squalifica in vista dell’Inter

Ci sono diffidati tra le fila dell’Empoli prima di giocare contro la Sampdoria e in vista del prossimo impegno contro l’Inter? La risposta è affermativa e ci sono ben tre giocatori a rischio in caso di cartellino giallo, tutti centrocampisti. Si tratta di Bandinelli, Henderson e Marin, se verranno ammoniti il giudice sportivo li fermerà e non giocheranno la successiva partita, dunque massima attenzione per Zanetti.