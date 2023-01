Brescia, esonerato Aglietti dopo due gare: tornerà Clotet in panchina

Il Brescia cambia guida, tornerà Pep Clotet. Ad annunciare la scelta è stata la società lombarda, all’indomani della sconfitta della squadra in casa del Sudtirol. Il tecnico era stato sostituito il 21 dicembre da Alfredo Aglietti, che ha seduto sulla panchina biancazzurra per solo due gare: un pari all’esordio in casa con il Palermo e la sconfitta rimediata ieri a Bolzano alla ripresa del campionato. “Dopo una giornata di riunioni e riflessioni seguita da confronti di carattere tecnico, e vista la temporanea indisponibilità del direttore sportivo per motivi di salute personale, Brescia Calcio ha deciso di riaffidare la guida tecnica della prima squadra a Pep Clotet” si legge nella nota della società. “Si ringrazia Alfredo Aglietti e tutto il suo staff per la disponibilità augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera”. Reintegrati anche Daniele Gastaldello nel ruolo di vice allenatore e Salvatore Sciuto in quello di preparatore atletico.