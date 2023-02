Diffidati Cremonese-Roma, giallorossi a rischio squalifica in vista della Juventus

I diffidati di Cremonese-Roma, i giallorossi a rischio squalifica in vista del prossimo match delicatissimo contro la Juventus. Allo Zini ci sono due giocatori che in caso di ammonizione salterebbero la fondamentale sfida contro i bianconeri. Si tratta di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, pedine chiave dell’undici di Mourinho, che con un cartellino giallo sarebbero fermati dal giudice sportivo per un turno.