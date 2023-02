Cremonese-Roma, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Cremonese-Roma, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Si scende in campo allo stadio Zini dove i lombardi come di consueto cercano ancora la prima vittoria per dare un senso al finale di stagione, mentre i giallorossi vogliono l’aggancio al secondo posto. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 18.30 di martedì 28 febbraio.

Cremonese-Roma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini.