Diffidati Atalanta-Salernitana, nerazzurri a rischio squalifica in vista della Juventus

I diffidati di Atalanta-Salernitana, i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Juventus. Gasperini dovrà catechizzare i suoi, perché ci sono ben tre titolari tra le fila della Dea che in caso di ammonizione contro i campani saranno costretti a saltare il successivo impegno in casa della Vecchia Signora. Si tratta di Merih Demiral, Marten De Roon e Teun Koopmeiners, tutti a rischio squalifica dal giudice sportivo se verranno ammoniti.