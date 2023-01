Diffidati Atalanta-Salernitana, granata a rischio squalifica in vista del Napoli

I diffidati di Atalanta-Salernitana, i granata a rischio squalifica in vista del Napoli. Buone notizie per Davide Nicola, che per il derby campano contro l’incontrastata capolista di questo campionato si ritrova tutti al completo e soprattutto nessuno squalificato in caso di ammonizione: non c’è dunque alcun diffidato e pertanto gli unici assenti contro gli azzurri saranno gli infortunati e chi eventualmente sarà espulso contro la Dea, ma in nessun caso non gli ammoniti al Gewiss Stadium.