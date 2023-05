Diffidati Atalanta-Juventus, i bianconeri a rischio squalifica in vista della Cremonese

La Juventus, reduce dal ritorno al successo con il Lecce, vuole dare seguito ai risultati anche nel match contro l’Atalanta valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Si tratta di uno scontro diretto tra due formazioni che sono in piena lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In vista della prossima partita contro la Cremonese, i bianconeri dovranno fare attenzione ai cartellini gialli: nella lista dei diffidati figurano Juan Cuadrado e Danilo che, in caso di ammonizione, salterebbero la sfida con i grigiorossi.