Atalanta-Juventus oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

L’Atalanta di Gasperini ospita al Gewiss Stadium la Juventus di Allegri nella 34esima giornata della Serie A 2022/2023. Scontro diretto in chiave Champions tra le due formazioni: i padroni di casa occupano attualmente il settimo posto con 58 punti, a cinque punti di distanza dai bianconeri terzi in classifica. Appuntamento alle ore 12.30. La partita verrà trasmessa in diretta su Dazn, ma anche su su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport(251 del satellite).