Gigante femminile finali Saalbach 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire il gigante femminile delle finali di Saalbach 2024, appuntamento valevole per l’ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. Nella località austriaca occhi puntati sullo scontro tra la svizzera Lara Gut-Behrami e la valdostana Federica Brignone, che conserva ancora qualche speranza di potersi aggiudicare il trofeo di specialità. A difendere i colori azzurri, inoltre, è presente al cancelletto anche Marta Bassino. Le avversarie più pericolose sono l’altra elvetica Michelle Gisin, la neozelandese Alice Robinson, la norvegesi Ragnhild Mowinckel, la croata Zrinka Ljutic, la transalpina Clara Direz, la svedese Sara Hector, le austriache Katharina Liensberger e Franziska Gritsch e la statunitense Paula Moltzan. Pur avendo la possibilità di partecipare, invece, ha deciso di dare forfait l’altra sciatrice a stelle e strisce Mikaela Shiffrin che, dopo il successo nello slalom speciale, ha scelto di conservare le energie in vista del prossimo fine settimana dedicato alle discipline veloci.

Il gigante femminile delle finali di Saalbach 2024 è in programma nella giornata di oggi (domenica 17 marzo). La prima manche scatterà alle ore 09.00 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 12.00. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’appuntamento, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.