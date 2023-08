Di Livio su Berardi: “Comportamento sbagliato, ma starebbe bene alla Juventus”

Angelo Di Livio ha parlato a Calcio Totale, del possibile arrivo di Berardi alla Juventus: “Mi dispiace per il suo comportamento perché comunque tu sei in una trattativa e ti devi comportare come un professionista serio, poi ci penserà la società a trovare l’accordo con l’altra società”. Poi ha concluso: “È chiaro che anche a me piacerebbe vederlo alla Juventus, starebbe benissimo nel tridente con Chiesa e Vlahovic, otrebbe essere un giocatore che porta tanti gol e assist”.