Di Livio attacca Mourinho: “Non lo capisco, polemiche senza senso”

“Mourinho? Fatico a capirlo”. Angelo Di Livio è intervenuto dagli studi di Rai Sport riguardo alla Roma e, in particolare, sulle dichiarazioni del tecnico giallorosso: “Ieri se l’è presa per alcuni fischi coi tifosi. Ma era una giornata particolare, non credo fossero fischi rivolti alla squadra. Poi dire che parlerà a fine anno, ma che vuol dire? Ora che la Roma sta lottando per il quarto posto con una sfida importante in Europa, fare certe polemiche non ha senso”.