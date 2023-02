Highlights e gol Cesena-Reggiana 1-2, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 23

Termina 1-2 la sfida tra Cesena e Reggiana, valevole per la 28esima giornata di Serie C 2022/23. A segno per gli ospiti Nardi al 40esimo e Djamanca all’84esimo. Vana la rete sul finale messa a segno da Mustacchio per i padroni di casa. Di seguito gli highlights del match.