Di Francesco: “La mia Roma sapeva essere devastante, contro il Barcellona impresa storica”

In una lunga intervista rilasciata ad As, Eusebio Di Francesco ha ricordato l’esperienza sulla panchina della Roma: “L’impatto non è stato facile, ma sul campo abbiamo ottenuto rapidamente buone risposte. Siamo arrivati ​​terzi in Serie A e in Champions League, beh, se lo ricordano tutti. Quella squadra, quando voleva, sapeva essere devastante. Con il Liverpool abbiamo sfiorato un’altra rimonta. Sentivo che la rimonta contro il Barcellona era possibile perché. Ho scelto di far giocare i ragazzi più aggressivi e ha funzionato. Dopo il 3-0 Manolas e Florenzi non ci credevano. E’ stata un’impresa ma dopo è arrivata tanta sfortuna”.

L’ex tecnico giallorosso ha parlato del derby di Roma: “È qualcosa di unico, bisogna viverlo per capirlo. Sono stato fortunato a vincerne uno. La sconfitta nell’ultimo, insieme al Porto, ha causato il mio esonero. Avevo litigato con alcuni giocatori, non mi piaceva quello che stava succedendo”.