De Laurentiis: “Spalletti un fuoriclasse, spero rimanga a Napoli”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine della presentazione della maglie per il terzo scudetto: “Spalletti è un fuoriclasse e i fuoriclasse sono quelli e basta. A loro serve solo un field dove esprimersi al meglio e da noi l’ha trovato. Speriamo che in futuro riesca a esprimersi ancora meglio. Spero rimanga a Napoli. Nessuno deve mai tarpare le ali a nessuno, come nessuno deve farlo con me. Io sono rimasto legato con Ancelotti, Mazzarri, Reja, Benitez. La cosa importante è essere grati a chi ti ha dato e a chi ha ricevuto”.