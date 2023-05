Sassuolo-Monza 1-2, Palladino: “Eravamo in difficoltà nel primo tempo, prova di carattere”

“Va dato grande merito al Sassuolo, è una squadra allenata bene che ci ha messo in difficoltà, in entrambe le fasi. Noi potevamo fare meglio, però nel secondo tempo ci siamo sbloccati e abbiamo giocato bene, siamo stati bravi a rimanere in gara, abbiamo fatto un secondo tempo incredibile, uno dei migliori. È stata una gran prova di carattere e personalità, mi è piaciuto chi è entrato”. Queste le parole del tecnico del Monza Raffaele Palladino ai microfoni di Dazn analizzando la vittoria contro il Sassuolo. “La squadra non ha mai avuto cali fisici, i ragazzi lavorano con spirito e sacrificio, ci mettono tanto impegno. Quanto valgono i tre punti? Sono contento per come è arrivata la vittoria, è la prima volta che una squadra ci mette così in difficoltà, le rimonte sono belle perché ti danno un grande stimolo. Adesso dobbiamo finire bene, proveremo a dare il massimo da qui alla fine”, ha concluso Palladino.