De Ketelaere, 7 gol e 7 assist: la doppia doppia stagionale può portare al riscatto

Per i bilanci definitivi è ancora presto, anche perché in ballo ci sono circa 24 milioni. Però ad oggi si può dire: Charles De Ketelaere si è preso l’Atalanta e Gian Piero Gasperini non ha esitato più di troppo a consegnargliela. Con i due assist serviti nella vittoria sull’Udinese, il trequartista belga – approdato in bergamasco dal Milan in prestito con diritto di riscatto a 22 milioni più eventuali 2 di bonus – è salito a quota sette passaggi vincenti, impreziositi da sette gol stagionali, tenendo conto di tutte le competizioni. Tre reti in campionato, due in Europa League, due in Coppa Italia. Numeri certo non da fuoriclasse fatto e finito, ma di gran lunga diversi da quelli della scorsa stagione, quando chiuse la stagione milanista con un assist e zero gol. Adesso la musica è cambiata e gran parte del merito ce l’ha Gasperini, che in estate ha saputo convincere il calciatore. La doppia doppia stagionale è una possibilità concreta per De Ketelaere, che nel 2021-22 chiuse l’annata in Belgio con 18 gol e 10 assist. Altro campionato e anche altri numeri, importanti, ma ancora lontani. I segnali incoraggianti però ci sono. Nelle ultime sei partite, tra reti e assist, il belga ha preso parte a sei marcature. Con questo ritmo, il riscatto diventerebbe un’opzione concreta in casa Atalanta.