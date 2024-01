Serie A femminile 2023/2024: l’Inter piega il Napoli, Roma ok

Prosegue la stagione 2023/2024 di Serie A femminile con la 14ª giornata di campionato. La Roma batte 2-0 la Sampdoria in casa e allunga a +6 in classifica sulla Juventus, con una partita in meno. Le giallorosse passano in vantaggio al 15′ con Linari e trovano il gol del raddoppio al 67′ con Greggi. La squadra di Spugna ora è a 39 punti. Blucerchiate seste a 15. L’Inter soffre più del previsto contro il Napoli, ultimo a 3 punti, ma passa per 3-2 al Giuseppe Piccolo. Le nerazzurre vanno sotto al 7′ con Corelli che porta avanti le azzurre. La reazione dell’Inter arriva nel secondo tempo con la doppietta tra il 47′ e il 52′ di Maguli. All’84’ Polli segna il gol della sicurezza. Inutile ai fini del risultato la rete di Kobayashi al 93′. La squadra di Guarino si conferma al quarto posto con 23 punti, +8 sul Como.