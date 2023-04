Dazn, tre partite in contemporanea alle 15: ma niente ‘Zona Gol’

Una domenica pomeriggio con tre partite in contemporanea. Cosa rara ormai nel calcio ‘spezzatino’: Napoli-Salernitana (con il match point Scudetto), Sassuolo-Empoli e Verona-Cremonese tutte alle ore 15. Tutte e tre i match sono in esclusiva Dazn che però non ha anche messo la famosa ‘Zona Gol’, ovvero i rimpalli da un campo all’altro per seguire tutti gli aggiornamenti in tutti e tre i campi. Scelta che non è stata presa bene da parte degli utenti che sui social si stanno sfogando contro questa scelta.