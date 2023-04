Formazioni ufficiali Spal-Perugia, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Spal-Perugia, sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie B 2022/2023. Fondamentale scontro salvezza di scena al Mazza, in cui le due squadre si contenderanno tre punti preziosi per allontanarsi dalla zona rossa. La Spal è imbattuta da quattro gare e vuole prolungare la striscia positiva, mentre gli umbri hanno ottenuto un solo punto nelle ultime quattro giornate e sono chiamati a riscattarsi. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di domenica 30 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAL-PERUGIA

SPAL: Alfonso, Tripladelli, Dalle Mura, Arena, Dickmann, Contiliano, Prati, Maistro, Nainggolan, Moncini, La Mantia.

PERUGIA: Furlan; Rosi, Curado, Struna; Casasola, Iannoni, Santoro, Kouan, Lisi; Luperini; Di Serio.