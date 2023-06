Davide Frattesi esce allo scoperto: “Ho già scelto la squadra”

“Stavolta non posso essere senza filtri come nelle altre interviste. Non sarebbe corretto indicare una squadra perché le trattative possono morire all’improvviso. Però cercherò di essere estremamente sincero: io ho scelto la squadra. E sono sicuro che il mio procuratore troverà il modo di accontentarmi. Però sento che ci sono altre società interessate a me“. Queste le parole in una intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ di Davide Frattesi, il centrocampista del Sassuolo conteso praticamente da ogni big del nostro campionato. Come ammesso dal suo agente pochi giorni fa, anche l’azzurro – reduce dal gol all’Olanda in nazionale – ammette che c’è una squadra in vantaggio. Decisiva anche la collocazione tattica: “Io sono una mezzala e voglio essere sfruttato per le mie caratteristiche. Credo sia normale”.

E ancora: “All’Inter troverei Barella, sarebbe un problema? No, assolutamente. Io posso partire da sinistra, così quando mi accentro calcio con il piede buono. Che con l’altro a volte faccio dei danni…”. La partecipazione alla prossima Champions League non è decisiva: “Ci penso, la vorrei giocare, ma non è la prima cosa: conta di più il progetto. Così come non cambia andare in una squadra pronta per vincere o da ricostruire: sarei carico allo stesso modo. A 23 anni è il momento di prendermi certe responsabilità – ha aggiunto il giocatore della nazionale – L’ipotesi Milan in crescita dopo l’addio di Tonali? Posso soltanto dirle quello che ho garantito a Giovanni Carnevali: se arrivano offerte irrinunciabili, le ascoltiamo. Irrinunciabili eh”.