Draft Nba 2023, San Antonio si gode Victor Wembanyama: è la scelta numero 1

Nessuna sorpresa nel Draft Nba 2023. La stella francese Victor Wembanyama è stato selezionato come prima scelta dai San Antonio Spurs. Come seconda, gli Charlotte Hornets hanno puntato su Brandon Miller, mentre Portland si ‘consola’ con Scoot Henderson come terza scelta. Giornata a suo modo storica anche per i fratelli Amen e Ausar Thompson, selezionati nelle prime cinque posizioni dello stesso draft: il primo alla n°4 dagli Houston Rockets e il secondo subito dopo dai Detroit Pistons.

I riflettori però sono inevitabilmente tutti su Victor Wembanyama: “Non so nemmeno trovare le parole per descrivere quello che provo. Ho sognato questo momento, è incredibile”, ha dichiarato a caldo dopo che Adam Silver ha pronunciato il suo nome. “È un campionato difficile, ed è davvero difficile vincere – ha proseguito il cestista 19enne – Molti giocatori hanno provato a vincere per anni, per decenni, e non ce l’hanno fatta. Il mio obiettivo è imparare il più velocemente possibile perché voglio vincere un anello”. Uno dei più grandi talenti degli ultimi anni giocherà quindi sotto la guida di Gregg Popovich: “Siamo entusiasti di esser riusciti a coinvolgere Victor, parliamo di un gran talento, un ragazzo molto maturo. Ma, come in ogni scelta al draft, sia che si tratti della prima che della 27/a o 38/a, abbiamo la responsabilità di cercare di creare un ambiente in cui questi ragazzi possano ottenere il miglior successo possibile”, ha detto il tecnico. E il tweet di Manu Ginobili è tutto un programma: “Benvenuto. Ci sarà da divertirsi”.