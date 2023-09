Cristiano Ronaldo chiede 19,5 milioni alla Juventus. Gazzetta: il 4 ottobre nuova udienza

Si terrà mercoledì 4 ottobre la nuova udienza del processo che coinvolge la Juventus e Cristiano Ronaldo, con il portoghese che pretende 19,5 milioni di euro dal club. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come CR7 si sia rivolto al Collegio Arbitrale per portare avanti la propria tesi, ovvero che gli spetti tale cifra per la manovra stipendi della stagione 2020/2021. I bianconeri finora hanno sempre negato tutto, ma non è da escludere che la loro posizione possa mutare a seconda di come evolverà la vicenda.