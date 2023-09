Renzo Ulivieri: “Risarcimento Mancini? Deciderà Consiglio Figc con parere tecnici”

di Antonio Sepe 1

Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ha parlato ai microfoni di Sportface del possibile risarcimento per la questione Roberto Mancini, che ha lasciato la Nazionale italiana per diventare il ct dell’Arabia Saudita: “Ci dovranno essere dei tecnici che studiano e guardano il caso. Poi sarà il Consiglio federale a decidere, se n’è parlato del consiglio di oggi“.

Sulla decisione di Mancini, invece: “Credo che Roberto sia un allenatore e un uomo che riflette e che di scelte avventate non ne possa fare. Non mi sento di criticarlo né di dire che ha fatto bene: saranno poi il tempo e i risultati a dirlo. E’ indubbio che dal punto di vista tecnico abbia fatto una scelta difficile perché andava in una zona dove con giocatori nazionali dove avrebbe avuto qualche problema“.

Infine, sulla reazione di Victor Osimhen in occasione della sostituzione contro il Bologna: “Sono dispiaciuto, credo che non sia giusto. Poi ogni allenatore prende le decisioni che vuole. Ai miei tempi successe anche a me e dissi ‘Chi esce fa la capriola perché deve essere contento che il compagno prenda il suo posto’. Non è giusto e non va bene“.