Cremonese-Inter, gol pazzesco di Okereke: tiro a giro incredibile (VIDEO)

di Giorgio Billone 20

E’ un grandissimo gol quello di David Okereke in Cremonese-Inter. L’attaccante si gira e con un grandissimo tiro trova l’incrocio dei pali beffando Onana. Incredibile rete, incredibile vantaggio per i padroni di casa nel derby lombardo, cambia la partita e tutto potrà accadere. In alto ecco il video dello splendido sigillo di Okereke in casa allo Zini contro i nerazzurri.