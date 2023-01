Serie B 2022/2023, il Genoa sbatte sul muro del Pisa: al Ferraris termina a reti bianche

Nel posticipo del sabato della ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023 il Genoa non va oltre un pareggio a reti bianche contro il Pisa. In virtù di questo risultato i rossoblù salgono al secondo posto con 40 punti, mentre i nerazzurri sono ottavi a quota 31. I toscani partono con il piede giusto, facendosi vedere dalle parti di Martinez con il solito Morutan, ma i liguri non si lasciano impressionare e, con il passare dei minuti, guadagnano sempre più campo. Al 14′ Coda ha una grande chance con un tiro al volo, ma Nicolas si oppone, mentre nel finale di primo tempo è sempre Morutan creare il panico nella retroguardia rivale.

Nella ripresa il Genoa sfiora il vantaggio con una nuova conclusione di Coda, che si spegne di poco a lato. Al 62′ il Pisa si vede annullare un gol a Moreo per una posizione irregolare e, qualche minuto più tardi resta in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per doppio giallo di Marin. Gli uomini di Alberto Gilardino si riversano in massa nella metà campo avversaria andando a caccia della rete del vantaggio, che arriva all’86’ con Bani: anche in questo caso c’è un fuorigioco e il tutto viene annullato. La sfida del Ferraris termina sul punteggio di 0-0.