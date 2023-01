Atletico Madrid, Simeone sull’arbitraggio contro il Real Madrid: “Tutti hanno visto, giusto segnalare”

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, è tornato a parlare dell’arbitraggio di Copa del Rey contro il Real Madrid, difendendo la posizione di protesta del proprio club. Subito dopo la sconfitta infatti l’ad dell’Atletico di Madrid, Miguel Angel, ha parlato di sistema e condizionamento dei direttori di gara in favore del Real Madrid. Queste le parole dell’allenatore argentino: “Ci sono cose chiare, sembra che cerchiamo scuse ma non è questo il caso, specie dopo aver giocato una bella partita. Si sono verificate delle cose anche se non sembra importare a nessuno, il Real è andato avanti e noi siamo stati eliminati. Il club ha solo dato voce a quello che tutti abbiamo visto. Da quando sono qui non ho mai letto affermazioni come quelle di Miguel Angel. Non abbiamo mai cercato scuse, si parla di Var e altre cose che aiutano il calcio ma davanti a una situazione chiara ha detto quello che pensa in totale naturalezza, ha espresso quello che altri non dicono. Ma le cose non cambieranno, il subconscio continuerà a esistere e bisogna accettare quello che c’è, cercando di migliorare”.