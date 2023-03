Empoli-Udinese, Sottil: “Credo molto in questo gruppo, faccio i complimenti ai ragazzi”

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato così al termine della sfida vinta per 1-0 contro l’Empoli: “Non c’era paura di perdere questa partita, ma voglia di incitare i miei ragazzi fino alla fine. Abbiamo fatto una grandissima gara a Bergamo contro l’Atalanta, abbiamo affrontato anche oggi una squadra veloce ed organizzata, l’Empoli, che se l’è giocata fino alla fine: non posso che fare i complimenti ai ragazzi. Bravo sia chi ha iniziato la partita, sia chi è entrato è in corsa: hanno tutti dimostrato senso di appartenenza”.

“Mi piace quando la squadra gioca sempre sapendo come far girare il pallone – ha proseguito Sottil –, abbiamo creato tante occasioni, fino al gol abbiamo fatto azioni preparate e manovrate, poi quando non vinci da tanto tempo tendi ad abbassarti un po’ e l’Empoli è uscito alla distanza, ma siamo rimasti lucidi. Sui calci piazzati abbiamo saltatori straordinari ed è stato molto bravo Becao a regalarci una vittoria importante, la quale spero ci dia maggior serenità nel lavorare per il resto del campionato. Ho visto tante cose buone, forse qualche errore che è dipeso solo dall’incertezza dovuti ai risultati delle ultime partite. Però tutti si sono sacrificati, hanno voluto aiutarsi ed alla fine abbiamo ottenuto un successo meritato. Credo molto in questo gruppo: ecco perché, quando non abbiamo portato a casa dei risultati positivi, ho cercato di spronare la mia squadra. I ragazzi hanno risposto sul campo e questa è la cosa più importante”.