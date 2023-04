Cremonese-Empoli, Zanetti: “Primo di nove match-point, in campo con la giusta mentalità”

Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, a poche ore dalla sfida dello stadio Zini contro la Cremonese valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Siamo vicini a raggiungere il nostro obiettivo, per noi domani ci sarà il primo di nove match-point a disposizione. Andremo in campo con la giusta mentalità con lo scopo di fare punti, giochiamo contro una squadra che è in forma ed ha giocatori di grande gamba. Non credo che sia una sfida abbordabile, la giocheremo sui dettagli perché gli avversari sono al nostro livello. E’ difficile uscire dai momenti duri, vogliamo continuità. Rispetto alla gara di andata ci sono tante differenze, dato che gli avversari sono camaleontici e riescono ad adattarsi a chi si trovano di fronte. Mi aspetto una gara difficile, per loro sarà l’ultima spiaggia e dovremo fare attenzione”.

Sulle condizioni dei singoli: “Vicario ha finalmente superato il problema, ma ora deve tornare in forma. I tempi sono diversi rispetto ad un giocatore di movimento, deve ritrovare chili e forza e credo che entro due settimane tornerà tra i pali. Il resto della squadra sta bene ed è in costante cresciti a livello fisico. Durante la sosta abbiamo caricato il serbatoi con molta benzina ed aumentato i nostri parametri. Gli indisponibili sono Akpa Akpro e Ismajil, ma abbiamo una rosa ampia che ci garantisce di essere competitivi”.