Cremonese-Empoli, Ballardini: “Attenzione tutta concentrata su domani, non guardiamo troppo lontano”

Il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, alla vigilia del match contro l’Empoli valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Noi non guardiamo né alle 9 partite né ai punti di distacco. Noi guardiamo solo alla partita successiva, e in questo caso è quella di domani contro l’Empoli. Per me l’attenzione è tutta concentrata su domani. Non bisogna guardare troppo lontano. Loro hanno il doppio dei nostri punti e sono dei maestri nel loro stile di gioco. Da anni il gruppo storico dei loro giocatori gioca insieme, c’è da fare i complimenti alla società per il lavoro che hanno svolto finora. Noi dovremo essere straordinariamente bravi perché giocheremo contro una squadra che gioca a memoria e quel tipo di calcio lo giocano da parecchi anni”.

Ballardini, dunque, è consapevole del valore degli avversari e mette in guardia i suoi: “Domani l’Empoli non avrà solo Parisi, un terzino sinistro che sta facendo molto bene, ha Caputo che è bravissimo ad attaccare lo spazio, il trequartista che è bravo tra le linee, i centrocampisti che sono bravi a fare gioco e a fare filtro. Sono di una bravura e di una chiarezza straordinaria. Se noi non siamo squadra per tutta la partita contro di loro rischi di vederla poco”.

Infine una qualche battuta sui singoli: “In difesa può essere che si giochi a tre, o a quattro. Noi abbiamo alternato le due difese in base ai momenti e alla disponibilità dei giocatori. Dal primo giorno in cui siamo arrivati abbiamo più o meno utilizzato tutti e abbiamo capito che tutti possono essere utili. Negli ultimi giorni sono rientrati Dessers, Okereke e Benassi. Ciofani continua il suo percorso, avrà due settimane in cui dovrà stare tranquillo. Anche Ferrari e Quagliata hanno fatto una settimana un po’ a singhiozzo. Chiriches è infortunato e Bianchetti è squalificato”.