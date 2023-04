Tiro con l’arco, tutto pronto per la prima tappa della Coppa del Mondo: il programma e i convocati dell’Italia

E’ tutto pronto per l’inizio della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco che il prossimo 18 aprile taaglierà i nastri di partenza. Alla competizione sarà presente anche l’Italia che inizierà il proprio percorso in quel di Antalya. Sarà una cinque giorni (18-23 aprile) tutta da vivere intensamente per tutto il movimento azzurro di tiro con l’arco, che poi proseguirà la seconda parte della competizione a Shanghai, in Cina, per la seconda tappa in programma dal 16 al 22 maggio.

Il programma in Turchia prevede per la nostra Nazionale l’esordio avverrà ad Antalya martedì 18 aprile con le frecce di qualifica del compound, mercoledì ci saranno le eliminatorie a squadre compound e le qualifiche dell’arco olimpico, mentre giovedì il ricurvo scenderà sulla linea di tiro per le sfide a squadre e i compound lo faranno per i match individuali. Venerdì, penultimo giorno di gare con le eliminatorie individuali dell’olimpico e le sfide del mixed team. Il programma si completerà sabato 22 aprile con le finali compound e domenica 23 con le finali del ricurvo.

Questi i convocati di Rebagliati: gli arcieri dell’Aeronautica Militare Michele Frangilli, Federico Musolesi, Mauro Nespoli e l’atleta delle Fiamme Azzurre Alessandro Paoli. Nel femminile spazio al terzetto delle Fiamme Oro Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati e alla punta di diamante della Nazionale Paralimpica Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre). Nel compound sono stati convocati Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia), Leonardo Costantino (Arcieri delle Alpi), Jesse Sut (Kosmos Rovereto), Irene Franchini (Fiamme Azzurre), Elisa Roner (Kosmos Rovereto) e Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino). Due le riserve a casa Michea Godano (Arcieri Tigullio) e Anastasia Anastasio (Marina Militare).