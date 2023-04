Lazio, Sarri: “Contro la Juventus noi quelli penalizzati dall’arbitraggio”

Nonostante sia vigilia della partita contro lo Spezia, per la Lazio di Maurizio Sarri c’è ancora tempo per parlare di quello che è successo nel sabato di Pasqua contro la Juventus. In conferenza stampa il tecnico dei biancocelesti ha risposto, infatti, in questi termini alla designazione di Irrati (al Var contro la Juventus): “Il colmo, nella partita contro la Juventus, è che siamo usciti con la sensazione di essere stati penalizzati. Il gol contro la Juve era irregolare perché Rabiot calpesta il nostro portiere, un giocatore avversario doveva prendere 4 o 5 cartellini. Ho anche rivisto il fallo su Zaccagni e l’inizio dell’impatto è sulla linea. Non ci interessa perché diventano alibi troppo facili. Domani c’è Irrati, è un buon arbitro e noi speriamo faccia una grande partita“.