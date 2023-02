Cremonese, Ballardini: “Roma squadra difficile, noi motivati quanto loro”

Davide Ballardini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la sua Cremonese e la Roma. Sugli avversari ha dichiarato: “E’ una squadra molto motivata che ha l’ambizione di arrivare in Champions League, ma anche noi abbiamo l’ambizione di competere con loro. Sono forti sugli esterni ed è difficile trovare un punto debole nella loro formazione. La partita di domani sarà diversa rispetto a quella di Coppa Italia. La Coppa ha fatto capire che possiamo giocare contro squadre di come Roma e Napoli, ma quello di domani è un altro capitolo”.

Sulle condizioni della squadra ha ammesso: “Castagnetti è alle prese con una tonsillite, a parte lui sono tutti disponibili. Per me è fondamentale esaltare le caratteristiche dei miei giocatori. Per la formazione ogni opzione è possibile, mi fido di tutti. Tsadjout? ha fatto una bella partita a Torino, è un ragazzo serio che ha delle qualità. Gli abbiamo fatto tanti complimenti ma ora deve continuare ad essere così in allenamento e in partita”.