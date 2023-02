Atp Dubai 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 28 febbraio con Djokovic, Arnaldi e Passaro

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Dubai 2023 della giornata di martedì 28 febbraio. Scendono in campo tanti dei favoriti, a partire da Novak Djokovic, che torna in campo dopo il trionfo agli Australian Open: il serbo affronterà Machac alle ore 16:00 italiane. Prima di lui si potrà assistere al nostro Matteo Arnaldi, opposto a Daniil Medvedev. In contemporanea, sul campo 3, ci sarà Francesco Passaro opposto allo svedese Mikael Ymer. Di seguito il programma completo.

CENTRE COURT

Ore 11:00 – Cressy vs (4) Auger-Aliassime

a seguire – (3) Medvedev vs (LL) Arnaldi

Ore 16:00 – (1) Djokovic vs (Q) Machac

a seguire – (LL) Shevchenko vs (5) Hurkacz

COURT 1

Ore 11:00 – (6) Khachanov vs Van De Zandschulp

a seguire – Evans vs (8) Coric

a seguire – Bublik vs (Q) Lazarov

COURT 3

Ore 11:00 – Ruusuvuori vs (Q) O’Connell

a seguire – (LL) Passaro vs M.Ymer