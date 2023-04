Cremonese, Ballardini: “Abbiamo sofferto ma meritato. C’è consapevolezza”

Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match vinto di misura contro l’Empoli. “Siamo partiti bene, abbiamo fatto gol e poi ci siamo abbassati un po’. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma credo che la Cremonese abbia meritato”. Poi ha continuato: “Meite non sa nemmeno lui quanto è forte, qui e a Genova ha fatto 2 partite di altissimo livello. Anche Aiwu è entrato bene e per me ha fatto una grande partita anche Vasquez“. Poi ha concluso: “Siamo molto contenti per le due vittorie, adesso c’è la consapevolezza di affrontare ogni partita con questa voglia”.