Roma-Feyenoord, apertura settore ospiti: possibilità acquisto per i tifosi giallorossi

La Roma ha comunicato che la prefettura ha dato il via libera in occasione della sfida di Europa League contro il Feyenoord all’apertura anche del Distinti Nord Ovest, il settore normalmente riservato alla tifoseria ospite. Vista la trasferta vietata ai tifosi olandesi, sarà possibile ai sostenitori giallorossi acquistare i biglietti. “La vendita è riservata esclusivamente agli abbonati e ai possessori della AS Roma Card (sono valide quelle emesse fino a oggi, 14 aprile), che potranno comprare dei biglietti extra per amici e parenti. Il settore sarà quindi interamente romanista e, insieme al resto dello Stadio, per spingere la Roma verso la semifinale (per la qualificazione serviranno almeno due gol di scarto per passare il turno)”, scrive la società romana.