Cremonese-Empoli, Zanetti: “Entrati in campo con troppa leggerezza. Destro ci può aiutare”

Dopo il pareggio prezioso contro il Milan, l’Empoli ha impattato contro la Cremonese, con Dessers che ha sancito la vittoria degli uomini di Davide Ballardini. Il tecnico dei toscani, Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta dei suoi. Queste le sue parole.

Sulla partita: “Siamo entrati in campo troppo leggeri rispetto alla Cremonese che aveva più fame di noi. Dopo lo schiaffo abbiamo iniziato a giocare e fatto qualcosa in più di loro, ma abbiamo perso meritatamente. Non mi è piaciuto assolutamente l’approccio. Abbiamo preso un gol brutto, che testimonia l’atteggiamento che avevamo. Poi a lungo andare abbiamo espresso un buon calcio, ma non abbiamo avuto la qualità giusta per riprendere la partita“.

Sugli attaccanti in rosa: “Piccoli e Caputo ci hanno provato in tutti i modi. Siamo stati tanto nella metà campo avversaria, ma sotto questo punto di vista non è stata la nostra migliore partita. Destro può darci una mano. Era la prima gara dopo 5 mesi, mi è piaciuto quando è entrato e può essere un valore aggiunto per noi“.

Sul futuro: “La testa va sempre alta. Bisogna analizzare i motivi del perché siamo entrati in campo così. Il nostro rimane un ottimo percorso, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia”.