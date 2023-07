Cremonese: accordo per la risoluzione consensuale con Alvini

La Cremonese ha trovato l’accordo con il tecnico Massimiliano Alvini per la risoluzione consensuale del contratto. “La società ringrazia Alvini per il lavoro svolto e augura le migliori fortune professionali”, si legge in una nota del club grigiorosso. Alvini era sotto contratto con la società appena retrocessa in B dopo il suo esonero nel corso dell’ultima stagione e la sostituzione in corsa con Davide Ballardini.