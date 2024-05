Cosa succede se la Fiorentina vince la Conference League? L’Italia sogna nove squadre in Europa

L’Italia sogna di portare ben nove squadre in Europa per la stagione 2024/2025. Un’ipotesi che sino a qualche mese fa sembrava utopistica e che invece, settimana dopo settimana, si sta facendo sempre più strada. Con la qualificazione alla finale di Conference League da parte della Fiorentina la situazione va definendosi sempre più, armatevi di pazienza e cerchiamo di capire tutti gli scenari e le combinazioni.

SITUAZIONE ATTUALE

Al momento l’Italia porterebbe otto squadre in Europa, così suddivise: le prime cinque del campionato in Champions League, la sesta e la settima in Europa League e l’ottava in Conference League. E sin qui tutto semplice e chiaro. Poi ci possono essere tre variabili impazzite: la Fiorentina che vince la Conference League, l’Atalanta o la Roma che vincono l’Europa League. Andiamo ad analizzare caso per caso.

FIORENTINA VINCENTE CONFERENCE LEAGUE, COSA CAMBIA?

Se i ragazzi di Vincenzo Italiano dovessero trionfare il prossimo 29 maggio ad Atene, la Fiorentina si qualificherebbe automaticamente alla prossima Europa League. E l’Italia potrebbe portare addirittura nove squadre in Europa. Affinché questo accada ci sarebbe bisogno che Beltran e compagni finissero il campionato dall’ottavo posto (compreso) in giù. Andiamo con gli esempi. Fiorentina ottava e vincente in Conference League: 5 squadre in Champions League, 3 squadre in Europa League e la nona del campionato che andrebbe in Conference League. Se invece i viola dovessero chiudere al settimo posto in campionato e dovessero vincere la Conference League, il contingente italiano rimarrebbe comunque fermo ad otto squadre: le prime 5 in Champions League, la sesta e la Fiorentina in Europa League, l’ottava in Conference League.

ATALANTA O ROMA VINCENTI IN EUROPA LEAGUE, COSA CAMBIA?

L’Italia ha l’opportunità, non solo di portare nove squadre in Europa, ma di portarne addirittura sei nella prossima super Champions League. Affinché ciò accada ci deve essere una condizione imprescindibile: ovvero che una tra Atalanta e Roma vinca l’Europa League di quest’anno. E che la squadra vincitrice si classifichi dal quinto posto (compreso) in giù in campionato. Al momento Atalanta e Roma occupano, rispettivamente, la quinta e la sesta posizione. Se finisse così e una delle due squadre trionfasse in Europa League, tutte e due si qualificherebbero per la prossima Champions League e la suddivisione sarebbe la seguente: 6 squadre in Champions League, 1 in Europa League e 1 in Conference League. E se vogliamo strafare: con Atalanta o Roma vincente in Europa League e fuori dalle prime quattro posizioni in campionato e con Fiorentina vincente in Conference League e ottava in campionato l’Italia otterrebbe il miglior risultato possibile. Sei squadre in Champions League, 2 in Europa League e 1 in Conference League.