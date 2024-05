Giro d’Italia 2024, sesta tappa Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Il Giro d’Italia 2024 prosegue con la sesta tappa. I corridori saranno impegnati nei 180 km da Torre del Lago Puccini a Rapolano Terme. Il gruppo scatterà dal chilometro zero alle ore 12:55, dopo la fase di trasferimento, con la previsione di arrivare sul traguardo di Rapolano Terme in un orario compreso tra le 17:00 e le 17:25 stando alla media oraria prevista. La tappa sarà trasmessa integralmente in diretta tv in chiaro sulle reti Rai, con il collegamento che prenderà il via su RaiSport già dalle 12:10 con “Aspettando il Giro” e poi con “Prima diretta” per seguire la partenza e i primi chilometri. Alle 14:00 la palla passa a Rai 2, che con “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo” racconterà tutto il resto della corsa per poi dare spazio al classico “Processo alla tappa”. La diretta tv sarà integrale anche su Eurosport, con gli appassionati che potranno contare su tantissime opzioni per la diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go.