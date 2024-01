Corsa scudetto, Marchegiani: “L’Inter ha sempre vinto bene, Juventus in maggiore affanno”

“L’Inter togliendo Genova ha sempre vinto bene, onestamente non vedo un calo. La Juve ha invece vinto sempre con un gol di scarto, per questo motivo vedo un maggiore affanno da parte dei bianconeri a inseguire”. Lo ha detto l’ex portiere e attuale commentatore sportivo per Sky Sport, Luca Marchegiani, intervenendo sulla corsa scudetto a due tra Inter e Juventus che sta monopolizzando il campionato.