Juventus-Salernitana 6-1, Inzaghi: “Brutta sconfitta, ma non buttiamo il periodo positivo”

Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset nel post-partita di Juventus-Salernitana 6-1, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Sconfitta pesante per i campani, che ritroveranno i bianconeri di Allegri domenica all’Arechi in campionato. “Torniamo a casa con una brutta sconfitta, ma non dobbiamo buttare via questo periodo positivo – spiega il tecnico – Dobbiamo ricordarci delle partite con Milan e Verona, domenica intanto ritroveremo anche Fazio e Candreva. Oggi ho dovuto fare dei cambi forzati.”

Nonostante il risultato tennistico, la Salernitana era riuscita anche a passare in vantaggio dopo pochi secondi: “Era difficile resistere – prosegue Inzaghi – Avevamo avuto fortuna a passare in vantaggio, abbiamo affrontato una Juventus al completo e con tante scelte. Se loro sono questi, dobbiamo fare la partita perfetta come con il Milan per portare qualcosa a casa. Intanto abbiamo dato minutaggio a chi ha giocato meno, questo è positivo.” Certo è che anche il calendario delle prossime settimane si prospetta difficile per la Salernitana: “Non ho visto molte partite facili da quando sono arrivato – chiude Inzaghi – Se la Juve indovina la partita c’è poco da fare, stasera ho capito perchè uno come Chiesa può anche non giocare. Però se la partita la indoviniamo noi possiamo mettere in difficoltà chiunque.”