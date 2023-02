Corsa Champions, cinque squadre in sei punti: cosa succede in caso di parità a fine stagione

A 14 giornate dal termine della stagione 2022/2023 di Serie A è ancora presto per fare bilanci. Se però il Napoli sembra ormai ben avviato verso la conquista dello scudetto, non si può dire lo stesso per la corsa Champions. Ben cinque squadre sono infatti racchiuse in soli sei punti e tutto può accadere nelle prossime giornate. Attualmente sono favorite le milanesi, Inter e Milan, appaiate al secondo posto a quota 47 punti, ma guai a sottovalutare le romane, Lazio e Roma, distanti pochi punti. Attenzione anche all’Atalanta, che nonostante una flessione negli ultimi turni resta tra le candidate alle prime quattro posizioni.

Infine c’è la Juventus, che senza i 15 punti di penalizzazione sarebbe addirittura seconda in solitaria (a 50 punti) e può ancora sperare, ma che in ogni caso dista dieci punti anche con la sottrazione imposta dalla giustizia Figc. E qualora la sanzione venisse cancellata – proprio oggi ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia per l’annullamento della sentenza di secondo grado – tornerebbe definitivamente in piena corsa, anzi, favorita assoluta per un posto tra le prime.

Ma cosa succede in caso di parità di punti tra due o più squadre a fine stagione? La risposta è semplice. Non si tratta della corsa scudetto, per la quale ora è previsto uno spareggio tra due squadre giunte appaiate, dunque vale al solito la classifica avulsa, cioè gli scontri diretti, tra le squadre coinvolte. Qualora – se dovessero essere più di due squadre – dopo applicazione della classifica avulsa dovessero rimanere ancora squadre in parità di punti, andranno considerati gli scontri diretti esclusivamente tra le squadre in questione. In caso di ulteriore parità, è bene ricordare l’elenco dei criteri in ordine. Punti negli scontri diretti; Differenza reti negli scontri diretti; Differenza reti generale; Reti totali realizzate in generale; Sorteggio.