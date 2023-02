Passa il turno in Coupe de France 2022/2023 il Lione che, in casa contro il Grenoble, vince 2-1, centrando la qualificazione alle semifinali. Gara che si sblocca al minuto 24′, con Barcola. Un quarto d’ora dopo Jefferson trova anche il gol del raddoppio. A 15′ dal termine Sbai la riapre, ma gli ospiti non riescono a ribaltarla. Vince il Lione, Grenoble eliminato.