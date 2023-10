Corriere dello Sport, Procura Federale valuta apertura di un fascicolo su Mourinho: rischia un altro deferimento

Josè Mourinho rischia un altro deferimento da parte della Procura Federale. Secondo il Corriere dello Sport, le parole del tecnico giallorosso sulla gestione dell’arbitro Maresca nel post-partita di Inter-Roma starebbero portando la Procura a valutare l’apertura di un fascicolo nei suoi confronti. Intanto alla società capitolina – sempre secondo quanto riferito dal quotidiano – non sono andate giù le parole dell’amministratore delegato della Serie A De Siervo, che ieri a Gr Parlamento si era pronunciato sulla vicenda con un “Stimo Mourinho, ma le sue parole mi sono suonate come un alibi”. La Roma non ha voluto replicare al dirigente – che dovrebbe essere super partes – con un comunicato ma ha fatto trapelare la sua irritazione per la vicenda.