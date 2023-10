Marsiglia-Lione, recupero o annullamento? Giovedì la decisione

A due giorni dagli incidenti avvenuti a Marsiglia in vista della sfida contro il Lione, in Francia non si placano le polemiche e si attende la decisione della LFP. “Mentre i politici chiedono sanzioni esemplari per l’attacco al pullman del Lione di domenica scorsa a Marsiglia, la commissione competizioni della LFP si pronuncerà giovedì sull’annullamento della partita”. A riferirlo, nell’edizione odierna, è L’Equipe. Ricordiamo come il derby in panchina tra la formazione di Gattuso e quella di Grosso è stata rinviata a causa dell’assalto al pullman degli ospiti, con Grosso rimasto ferito al volto e uscito sanguinante dall’autobus. Colpito a un occhio anche il suo vice Raffaele Longo e feriti lievemente anche altri giocatori.

COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE