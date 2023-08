Corriere dello Sport, incognita Pogba: potrebbe saltare esordio e prima trasferta

Ancora in dubbio il futuro di Pogba che, sembra ancora lontano dal ritorno al calcio giocato, dopo l’infortunio di metà maggio al quadricipite destro. Come dichiara il Corriere dello Sport, l’attaccante francese salterà sicuramente il debutto in Serie A e quasi probabilmente anche la prima trasferta ad Empoli. Chi è rientrato in gruppo ieri, è invece Rabiot, che ha smaltito il problema al polpaccio che lo ha costretto a saltare il viaggio negli Stati Uniti ed è recuperato in vista dell’Udinese.