Razzismo, la Premier League continua la lotta: i giocatori si inginocchieranno prima dei match

La Premier League continuerà a portare avanti la sua lotta simbolica contro il razzismo. Come dichiarato dalla Lega inglese, i giocatori potranno inginocchiarsi prima delle partite, effettuando quindi il gesto di sensibilizzazione, nato in solidarietà al movimento per i diritti Black Lives Matter. Questo però non avverrà prima di tutte le partite, ma solo in occasioni particolari, così da assicurare il massimo rilievo possibile il messaggio. “L’obiettivo è di amplificare il messaggio che il razzismo non ha posto nel calcio o nella società”, ha fatto sapere la Premier. I giocatori si inginocchieranno prima del fischio d’inizio della prima giornata, in programma questo fine settimana, ma poi sceglieranno momenti specifici della stagione per ripetere il gesto.