Corriere della Sera: “Multa di 100 mila euro per il Napoli per non aver rispettato gli accordi con Dazn”

Il silenzio dopo la partita contro la Juventus costa caro al Napoli e al suo presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera infatti, la Lega Serie A ha comminato una multa di 100 mila euro alla società partenopea per non aver rispettare gli accordi televisivi con DAZN. Per protesta contro la decisione di non spostare la sfida contro l’Atalanta dal 30 marzo al primo aprile – a causa degli impegni di Calzona con la nazionale slovacca – il numero uno degli azzurri aveva annunciato di aver chiuso con DAZN e che avrebbe parlato solo con Sky e Rai. Il Consiglio di Lega ha però deciso per la sanzione in quanto le interviste post partita sono obbligatore, ribadendo inoltre che ogni club che violerà l’accordo contrattuale con i broadcaster che detengono i diritti del campionato verrà multato. Per lo stesso motivo anche la Lazio è stata multata, anche se di una cifra ben inferiore rispetto al Napoli, ovvero 10 mila euro.