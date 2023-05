Cori razzisti a Vlahovic, daspo per 9 tifosi dell’Atalanta

La Questura di Bergamo ha emesso il provvedimento di daspo per nove tifosi dell’Atalanta responsabili dei cori razzisti rivolti all’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic lo scorso 7 maggio. La misura – della durata da 1 a 5 anni – è stata presa per i “ripetuti cori con evidente sfondo di discriminazione razziale”. I nove tifosi sono stati individuati grazie al sistema di videosorveglianza. Per due tifosi – già responsabili di atti violenti in altre gare – si aggiungerà la richiesta dell’obbligo di firma in occasione delle future partite dell’Atalanta. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare altri responsabili dei cori razzisti.