Reduce da una vittoria di misura contro il Verona, il Milan di Sergio Conceicao non sta avendo grande fortuna in Champions League. Il futuro del tecnico è stato messo in discussione e l’ombra di Conte aleggia sulle sue spalle.

Ci ha pensato Santiago Gimenez a risolvere la partita contro gli scaligeri, portando i 3 punti in una gara difficile che si è sbloccata solo al 75′ grazie un assist di Leao. L’ultima sconfitta di Sergio Conceicao in campionato risale al 18 gennaio, quando la Juventus di Motta ebbe la meglio sui rossoneri per 2-0. Tuttavia l’operato del portoghese è finito subito sotto esame e il principale motivo risiede nel difficile cammino in Champions League, competizione nella quale la dirigenza ha riposto grandi aspettative a inizio stagione.

Subentrare a un allenatore a campionato in corso non è mai facile, ma le sconfitte contro Dinamo Zagabria e Feyenoord hanno sollevato più di un punto interrogativo. Per l’estate già si era parlato di un contatto con Antonio Conte, un altro che di certo non sta avendo vita facile dopo i tre pareggi consecutivi. L’ultimo, con la Lazio, ha evidenziato tante difficoltà per la compagine partenopea, che si è vista raggiungere da Dia dopo che la fortuna gli aveva “regalato” il gol del momentaneo vantaggio.

Lite Conceicao-Ibra, la verità: “Sono falsità”

La permanenza di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan era stata messa in discussione nei giorni scorsi, non tanto per i risultati sportivi, ma per una presunta lite che aveva coinvolto il portoghese e l’ex bomber di Serie A. A tal proposito si era parlato anche di un contatto effettivo con Antonio Conte, con il chiaro intento di pianificare la prossima stagione e di alzare l’asticella in ambito nazionale e internazionale. Intervenuto a margine della gara contro il Verona, Ibrahimovic ha smentito ogni notizia riguardante l’addio dell’ex Porto, confermando anzi la piena fiducia del club nei confronti del mister.

Conceicao, che non ha presenziato alla conferenza a causa della morte dell’ex presidente del Porto Pinto da Costa, non è quindi in discussione: “Vincere contro la Dinamo Zagabria sarebbe stato ideale per poter lavorare e riposare, ma siamo molto fiduciosi di quello che stiamo facendo. C’è massima fiducia in Conceicao.Quello che leggete sui giornali sono falsità. Io non ho litigato con Sergio, sarebbe stato bello farlo perché mi manda l’adrenalina, ma non è vero”. Da quando è arrivato al Milan, Conceicao ha raccolto 14 punti ed è proprio su questo che Zlatan ha voluto dibattere, perché a conti fatti il suo ruolino di marcia non è stato poi così differente da quello di Conte (15 punti).